08 февраля 2023, 23:01
Региональный пассажирский самолет «Ладога» начнут поставлять в 2026 году
Поставки регионального пассажирского самолета «Ладога» стартуют в 2026 году. Такой информацией поделился начальник управления продаж и маркетинга Уральского завода гражданской авиации Максим Харин. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
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Первый полет «Ладоги» планируют совершить в начале 2024-го года. Самолет будет рассчитан на 40-50 человек. Он придет на смену устаревших лайнеров государственной авиации.
Самолеты
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