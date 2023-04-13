Интересное 13 апреля 2023, 16:23 Региональный этап Российской робототехнической олимпиады состоится в Ноябрьске

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Региональный этап Российской робототехнической олимпиады состоится в Ноябрьске. В нем примут участие 40 команд со всего Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на данные городского центра интеллектуального развития «Ювента».

Мероприятия проведут 13 и 14 апреля. Они состоятся на базе школы № 5. В нем поучаствуют порядка 1000 школьников из Ноябрьска, Салехарда, Муравленко, Губкинского, Надыма, Нового Уренгоя и Тазовского. В составе жюри — главный судья Российской робототехнической олимпиады из Челябинска Дмитрий Савинков.