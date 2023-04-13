Интересное 13 апреля 2023, 17:26 Региональные соревнования по пожарно-спасательному спорту для детей прошли в Ноябрьске

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В Ноябрьске состоялись региональные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди школьных команд. Мероприятие приурочили ко Дню пожарной охраны России. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на данные регионального МЧС.

В соревнованиях приняли участие дети из Салехарда, Надыма, Нового Уренгоя, Муравленко и Ноябрьска. Школьники боролись за право попасть в сборную округа. Лидирующую позицию заняла команда из Ноябрьска. Второе место отошло ребятам из Надыма, а третье — из Муравленко.

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«Наша задача — попасть на первенство России, которое пройдет в июле в Подольске», — рассказал главный судья соревнований Алексей Аряшкин.