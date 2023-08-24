24 августа 2023, 23:26
Редкое издание о Гарри Поттере с автографом Роулинг продадут на торгах
Одно из редких изданий книги «Гарри Поттер и философский камень» с автографом писательницы Джоан Роулинг выставили на аукцион дома Hansons в Велиобаритании. Об этом сообщил «Мир24».
Организаторы предполагают, что стоимость издания может составить 12 тысяч фунтов стерлингов. Помощник директора аукционного дома заявил, что в мире существуют всего 15 подобных книг, и ранее они не выставлялись на торги.
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Владелицей этого экземпляра является 26-летняя Карина Хаушин из Глазго. Она выиграла книгу в конкурсе издательского дома Bloomsbury в 2012 году.
Аукционы
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