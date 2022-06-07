Редкий вид черепах нашли в одном из болот Татарстана

Фотограф из Лениногорска Александр Богачев нашел исчезнувший вид черепах в одном из болот Бугульмы в Татарстане. Сейчас сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам исследуют этот район, написал сайт inkazan.ru.

По словам главы управления охраны животного и растительного мира Рината Чиспиякова, в случае обнаружения черепах в болоте здесь оборудуют особо охраняемую природную территорию.

Как сообщил лениногорский фотограф, он часто фотографирует в Бугульме черепах и другую живность.