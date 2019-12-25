Редкий новорожденный орангутан появился в Московском зоопарке

По информации «Газеты.ru», Акулова уточнила, что эти приматы в настоящее время постепенно исчезают.

«Наши специалисты уже многие годы работают с суматранскими орангутанами и регулярно получают здоровое потомство. Например, у 25-летней самки Чави (именно у нее в декабре появился детеныш) последнее потомство было в 2010 и 2012 годах», — пояснила гендиректор.

Орангутан появился на свет с весом порядка 1,5 кг и рыжевато-бурым окрасом.