Редкий гриб «Пальцы Дьявола» нашли в заповеднике Британии

Необычные грибы нашли в Подмосковье. Они похожи на звезды Подробнее

Такой уникальный гриб не встречался в Англии с 1999 года. Экологи обнаружили его на Хэллоуин.

Понять, что это именно он, несложно. Антурус Арчера обладает яйцевидным плодовым телом. От него идут от четырех до семи длинных тонких отростков. Позднее они раскрываются и напоминают розовато-красные щупальца осьминога, покрытые темно-оливковой слизью.

Пальцы дьявола пахнут гниющей плотью. Этот «аромат» привлекает мух, которые помогают распространять его споры.

Гриб живет в почве и растет благодаря мертвой и разлагающейся ткани из щепы, палых листьев или трухлявых пней.

Тем не менее пальцы дьявола неядовиты. Похожий на Антурус Арчера гриб называется веселки. Его считают деликатесом в некоторых странах.