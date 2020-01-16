Редкий боливийский мирикини родился в Московском зоопарке

Детеныш родился почти месяц назад, но специалистам не удается его рассмотреть как следует, потому что родители никого не подпускают к малышу.

«По оценкам наших специалистов, детеныш весит около 200 граммов. Однако осмотреть его пока невозможно: это может вызвать сильный стресс как у малыша, так и у его родителей», — сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Также она добавила, что «посетители уже могут понаблюдать за развитием детеныша на территории экспозиции „Ночной мир“».