Редкие виды водоплавающих птиц вернулись в Москву

Птицы прилетели на водоемы природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино». Во время ежедневного обхода специалисты Мосприроды увидели на Кузьминских прудах лысуху, широконоску и камышницу.

Широконоска относится к уткам. Двое других пернатых числятся в семействе пастушковых. Это птицы с четырьмя длинными пальцами на крепких лапах, которые помогают им и их птенцам лазать и даже бегать по плавучим растениям и болотам.

Специалисты описали птиц. Камышница — ее еще называют водяной курочкой — черно-бурой окраски с красным клювом и красной бляшкой над ним. Лысуха тоже имеет черную окраску, но у нее белая отметина на лбу и такой же клюв.

Широконоска и лысуха прилетают в город очень редко и почти не гнездятся. Этим птицам нужны большие водоемы с естественными берегами, заросшими тростником. Важно, чтобы их не беспокоили люди. Именно по этой причине пернатые сейчас прилетели в Москву, где действует режим самоизоляции.

Сотрудники Мосприроды будут каждый день наблюдать за этими представителями Красной книги Москвы, добавили в ведомстве.