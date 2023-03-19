Интересное 19 марта 2023, 17:10 Редкая лучистая черепаха родилась в Московском зоопарке Редчайшая лучистая черепаха вылупилась в террариуме Московского зоопарка Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Детеныш лучистой черепахи вылупился в террариуме Московского зоопарка. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Этот вид черепах является очень редким. Во время планового осмотра яиц сотрудник зоопарка обнаружили детеныша. Он выбрался из яйца самостоятельно, без помощи ветеринаров и зоологов.

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Сразу после рождения вес детеныша составлял 29 граммов, а размер его панциря — пять сантиметров. Теперь он поправился до 50 граммов. Спустя несколько лет специалисты определят пол черепахи.

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В настоящее время в зоопарке живут пять лучистых черепах. Директор учреждения Светлана Акулова уточнила, что ветеринары добивались размножения этого вида последние несколько лет.

«Летом их выносили в вольеры на солнце, по осени отправляли в непродолжительную спячку. Содержание группой было обязательным, это стимулирует борьбу самцов за самку, что помогает размножению», — отметила она.

Лучистые черепахи находятся под угрозой исчезновения из-за продажи в качестве домашних питомцев, браконьерства, а также сокращения пригодной для жизни территории и кормовой базы. Этот вид пресмыкающихся занесен в Красную книгу.