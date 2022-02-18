Редчайшую аллергию на секс выявили у американской студентки

Врачи диагностировали у американской студентки редчайшую аллергию на секс. Девушка призналась, что после одного из сексуальных контактов ее лицо онемело и она не могла пошевелить губами.

Впервые 18-летняя студентка из штата Колорадо заподозрила у себя аллергию на сперму, когда ощутила невыносимую боль после орального секса, сообщило издание The Mirror. Еще один сексуальный контакт вызвал онемение правой части лица. Как призналась студентка, она даже не могла пошевелить губами, а ее ощущения были похожи на анестезию у стоматолога.

Но студентка не расстроилась, а наоборот, она сочла эту ситуацию скорее смешной, чем печальной, хотя и призналась, что боялась, что неприятные ощущения не пройдут. После этого она стала избегать орального секса.

Врач объяснил девушке, что покраснение кожи и боль вызваны гиперчувствительностью к сперме. У американки развивалась аллергическая реакция на содержащиеся в ней белки. Неприятное жжение студентка испытывает в течение часа после секса. Но она не расстраивается, а учится жить с аллергией. Девушка пользуется презервативами, которые помогают избавиться от неприятной реакции.

Как заметила американка, проблем в отношениях ее недуг не вызывает.

В 2019 году подобный случай описали в научной статье испанские врачи. К ним доставили женщину, у которой предположительно был анафилактический шок. Причиной оказался оральный секс. У пациентки была аллергия на пенициллин, а ее партнер с помощью антибиотиков лечит ушную инфекцию.