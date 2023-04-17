Интересное 17 апреля 2023, 12:30 Редакция «Вечерней Москвы» приняла участие в субботнике в честь юбилея газеты Сотрудники «Вечерней Москвы» высадил деревья в честь 100-летия газеты

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Сотрудники редакции и дирекции газеты «Вечерняя Москва» приняли участие в субботнике, приуроченном к 100-летию газеты.

Работы проходили в парке «Яблоневый сад», а также неподалеку от храма иконы Божией Матери Нечаянная Радость 15 апреля. Журналисты высадили деревья. Многие из них привели с собой детей, которые принимали активное участие в субботнике.

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Также на территории убрали прошлогодние листья и навели порядок. Редакции помогали настоятель храма, а также префект Северо-Восточного округа Алексей Беляев, глава управы района Марьина Роща Александра Фадеева и глава муниципального округа Екатерина Игнатова.