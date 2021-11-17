Редакторы Кембриджского словаря назвали слово «настойчивость» главным в 2021 году

Редакторы Кембриджского словаря заявили, что главным словом 2021 года стала «настойчивость». За весь год во всем мире его искали более 243 тысяч раз. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Уточняется, что интерес к нему возник после миссии NASA на Марсе. По словарю слово означает постоянное стремление к какому-то достижению, даже когда это сложно и занимает много времени, написало РИА ФАН.

«Подобно тому, как требуется настойчивость, чтобы посадить марсоход на Марс, требуется настойчивость, чтобы противостоять вызовам и нарушениям нашей жизни из-за COVID-19, климатических бедствий, конфликтов», — заявила менеджер по издательству Вендалин Николс.

По информации Государственного института русского языка имени Пушкина, почетное звание в 2021 году получило слово «спутник». На втором месте оказался «Афганистан», третью строчку заняло словосочетание «Северный поток». За основу исследования брались русскоязычные СМИ.