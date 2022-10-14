«Ребенок в надежных лапах»: пса, развеселившего младенца, назвали отличной няней | 360°

Интересное 14 октября 2022, 15:05 Поделиться Telegram

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Viber «Ребенок в надежных лапах»: пса, развеселившего младенца, назвали отличной няней «Ридус»: собака защекотала младенца до смеха

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Видео с младенцем и собакой, которая рассмешила ребенка, опубликовало издание «Ридус». На кадрах видно, как пес играется с малышом, а тот смеется и улыбается.

Теперь родители младенца могут быть спокойными, ведь у них появилась такая отличная няня. Пес не просто опекает ребенка, но и старается угодить ему, чтобы тот улыбался и был довольным.

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Пользователи Сети растрогались от увиденного. Они написали, что ребенка смело можно оставлять с собакой, ведь он находится в надежных лапах.

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«У-и-и, какая отличная няня у малыша. Просто прелесть», «Какой добрый песик», «Собак прям щекочет ребенка, так забавно», «Пришел серенький волчок и пощекотал бочок», — добавили комментаторы.

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