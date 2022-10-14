«Ребенок в надежных лапах»: пса, развеселившего младенца, назвали отличной няней | 360°

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Мир
15 октября 2022, 18:28
«Мурашки по коже». Британцев шокировало поведение Байдена рядом с подростком
Спецоперация
15 октября 2022, 18:24
Командира ВСУ заочно арестовали в России за убийства жителей Донбасса
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Спецоперация
15 октября 2022, 18:15
Украинские военные обстреляли семь населенных пунктов ДНР за два часа
Власть
15 октября 2022, 18:11
Путин вернул валютные операции трем банкам и двум институтам развития
Эксклюзив
15 октября 2022, 18:10
Пожар начался на стройке на Варшавском шоссе
Подмосковье
15 октября 2022, 17:47
Удобство передвижения для маломобильных жителей проверили в Реутове
Спецоперация
15 октября 2022, 17:47
Награду за поимку Стрелкова объявили на Украине
Мир
15 октября 2022, 17:44
Лукашенко назвал условие быстрого завершения кризиса на Украине
Транспорт
15 октября 2022, 17:39
Работу крымской паромной переправы приостановили из-за шторма