Эксперты рассказали, нужно ли покупать ребенку смартфон

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Денис Кувиков рассказал в беседе с агентством «Прайм», стоит ли покупать первокласснику смартфон.

По его словам, в современном мире смартфон для ребенка является необходимостью. С помощью телефона ребенок сможет оперативно связаться с родителями. Кроме того, на смартфон первокласснику можно установить множество обучающих программ. Например, программы для пополнения словарного запаса или обучения языкам.

Специалист отметил, что дети сейчас очень быстро осваивают гаджеты. При этом обучением они занимаются без помощи родителям. В наше время первоклассники могут самостоятельно устанавливать мобильные игры, пользоваться ноутбуком, и искать мультфильмы, если умеют писать, передало радио «Комсомольская правда».

Однако эксперт порекомендовал родителям ограничивать время использования гаджетов для детей, так как постоянное использование техники негативно сказывается на зрении ребенка. Кроме того, на смартфон можно установить функцию «родительский контроль». Она поможет оградить ребенка от вредоносной информации.