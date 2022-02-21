Реальный «Ресторан по понятиям» откроют в Москве

Заведение из сериала «Ресторан по понятиям», которое по сюжету открывает бывший зэк, станет прототипом реального кафе в Москве. При создании концепции продюсеры проекта Сарик и Гевонд Андреасяны планируют использовать меню и интерьер сериального ресторана, сообщили на странице «ТНТ в Казани».

Премьера комедии «Ресторан по понятиям» состоялась в январе– 2022 года.

По сценарию (автор — Гайк Асатрян) четверо друзей, вышедших из тюрьмы, решают обокрасть банк и открывают рядом ресторан, из подсобки которого начинают рыть ход к хранилищу с деньгами. Но внезапно заведение с блатным сервисом обретает популярность.

В сериальном меню есть чифир, кофе «для дырявых», рыбная баланда и «Селедка за решеткой», а сам список блюд стилизован под папку с уголовным делом. В ресторане есть VIP-места за решеткой. Как отметил один из продюсеров комедии Сарик Андреасян, реальное заведение, скорее всего, тоже будет тематическим.

«Любой человек сможет позволить себе окунуться в эту атмосферу с элементом сатиры, поужинать в таком месте или устроить корпоратив. Клиентам предоставят на выбор два вида обслуживания — мы в любом случае сохраним аутентичность, возможно, я даже оставил бы хамство в сочетании с юмором, чтобы у посетителей в любом случае было, что обсудить после посещения. Интерьер и меню сериального ресторана мы сохраним и постараемся развить, так что, чифир уже заваривается, и считайте, что мы готовимся открыть курьерскую доставку. Причем курьеры будут в робах!» — добавил продюсер.