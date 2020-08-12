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    12 августа 2020, 05:11

    Реакция собаки на жадность хозяйки развеселила Сеть. Видео

    Анастасия Кукова

    На видеохостинге Youvi появилось видео, на котором пес с немым укором смотрит на хозяйку, которая бросает ему в миску жалкую горстку корма. Позже видео появилось в соцсетях и набрало около 800 тысяч просмотров.
    Реакция собаки на жадность хозяйки развеселила Сеть. Видео

    Хозяйка набирает в пакете немного сухого корма и выпускает собаку из клетки, чтобы покормить. Озадаченный размером порции пес дарит ей пронзительный и обиженный взгляд.

    Как сообщил «Ридус», пользователи Сети поддержали собаку в ее негодовании.

    «Взгляд просто бесценен!» — написал пользователь.

    «Жлобяра, я бы тоже обиделся», — высказался другой.

    «Такой красноречивый взгляд!» — воскликнул еще один комментатор.

    «Лол, надеюсь вы его потом нормально покормили», — выразил надежду еще один пользователь.

    На днях звездой интернета стала собака породы ши-тцу, челка которой напомнила фанатам Леди Гагу.

    Новости SMI.FM