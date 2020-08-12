12 августа 2020, 05:11
Реакция собаки на жадность хозяйки развеселила Сеть. Видео
На видеохостинге Youvi появилось видео, на котором пес с немым укором смотрит на хозяйку, которая бросает ему в миску жалкую горстку корма. Позже видео появилось в соцсетях и набрало около 800 тысяч просмотров.
Хозяйка набирает в пакете немного сухого корма и выпускает собаку из клетки, чтобы покормить. Озадаченный размером порции пес дарит ей пронзительный и обиженный взгляд.
Как сообщил «Ридус», пользователи Сети поддержали собаку в ее негодовании.
«Взгляд просто бесценен!» — написал пользователь.
«Жлобяра, я бы тоже обиделся», — высказался другой.
«Такой красноречивый взгляд!» — воскликнул еще один комментатор.
«Лол, надеюсь вы его потом нормально покормили», — выразил надежду еще один пользователь.
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