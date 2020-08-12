Реакция собаки на жадность хозяйки развеселила Сеть. Видео

Хозяйка набирает в пакете немного сухого корма и выпускает собаку из клетки, чтобы покормить. Озадаченный размером порции пес дарит ей пронзительный и обиженный взгляд.

Как сообщил «Ридус», пользователи Сети поддержали собаку в ее негодовании.

«Взгляд просто бесценен!» — написал пользователь.

«Жлобяра, я бы тоже обиделся», — высказался другой.

«Такой красноречивый взгляд!» — воскликнул еще один комментатор.

«Лол, надеюсь вы его потом нормально покормили», — выразил надежду еще один пользователь.

На днях звездой интернета стала собака породы ши-тцу, челка которой напомнила фанатам Леди Гагу.