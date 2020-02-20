Реакция мопса, которого хозяин попытался лизнуть в ответ, покорила интернет

По данным «Ридуса», пользователи стали активно шутить на тему шокированного выражения морды мопса.

«Не лижи меня! Только я могу лизать тебя!»

«Фу, хозяин, знай свое место!»

«У парня просто дурно пахнет изо рта! Будь элегантным, освежи дыхание, прежде чем лизать пса!»