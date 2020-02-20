20 февраля 2020, 13:42
Реакция мопса, которого хозяин попытался лизнуть в ответ, покорила интернет
Набирает популярность видео, на котором мопс облизывает щеку своего хозяина, а потом хозяин поворачивается к нему и пытается проделать то же самое. Весь интернет рассмешила реакция собаки. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным «Ридуса», пользователи стали активно шутить на тему шокированного выражения морды мопса.
«Не лижи меня! Только я могу лизать тебя!»
«Фу, хозяин, знай свое место!»
«У парня просто дурно пахнет изо рта! Будь элегантным, освежи дыхание, прежде чем лизать пса!»