30 июня 2022, 12:24
Развеян миф о вреде воды с накипью для почек
Китайские специалисты развеяли миф о влиянии воды с накипью на образование камней почках. По их словам, концентрация минералов в такой жидкости не может значительно увеличить нагрузку на орган, написал сайт Sina.
По данным авторов исследования, в воде с накипью преимущественно содержатся такие элементы как карбонат кальция и карбонат магния. В то время как на образование камней в почках влияет наличие в жидкости оксалата кальция, сообщило ИА Nation News.
При этом китайские специалисты рекомендуют регулярно чистить чайник от накипи, поскольку эффективность нагрева воды становится значительно ниже.