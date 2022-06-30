Развеян миф о вреде воды с накипью для почек

Китайские специалисты развеяли миф о влиянии воды с накипью на образование камней почках. По их словам, концентрация минералов в такой жидкости не может значительно увеличить нагрузку на орган, написал сайт Sina.

По данным авторов исследования, в воде с накипью преимущественно содержатся такие элементы как карбонат кальция и карбонат магния. В то время как на образование камней в почках влияет наличие в жидкости оксалата кальция, сообщило ИА Nation News.

При этом китайские специалисты рекомендуют регулярно чистить чайник от накипи, поскольку эффективность нагрева воды становится значительно ниже.