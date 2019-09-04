  • Разведенная Майли Сайрус съехалась со своей девушкой

    04 сентября 2019, 00:34

    Мария Борисова

    Американская поп-исполнительница Майли Сайрус и ее девушка, предпринимательница Кейтлин Картер, начали жить вместе. Недавно Сайрус развелась с актером Лиамом Хемсвортом, напомнило издание People.

    Журналисты выяснили, что пара недавно решила съехаться. Девушки живут вместе и очень счастливы.

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    «У Майли все отлично. Она двигается дальше и ни о чем не сожалеет. Ей нравится проводить время вместе с Кейтлин», — рассказал источник издания.

    В минувшее воскресенье Сайрус и Картер вновь заметили вместе на публике, девушки вместе обедали в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Вместе с ними была мать певицы Тиш Сайрус.

    В августе стало известно о разводе Сайрус и Хемсворта, причем с момента свадьбы до расставания не прошло и года. Пара познакомилась в 2009 году, но поженились они только в 2018.

    Позже в СМИ стали появляться фотографии, на которых Майли Сайрус целуется с блогершей Кейтлин Картер во время совместного отдыха на итальянском озере Комо.