Разведенная Майли Сайрус съехалась со своей девушкой

Журналисты выяснили, что пара недавно решила съехаться. Девушки живут вместе и очень счастливы.

Майли Сайрус призналась в любви Хемсворту Подробнее

«У Майли все отлично. Она двигается дальше и ни о чем не сожалеет. Ей нравится проводить время вместе с Кейтлин», — рассказал источник издания.

В минувшее воскресенье Сайрус и Картер вновь заметили вместе на публике, девушки вместе обедали в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Вместе с ними была мать певицы Тиш Сайрус.

В августе стало известно о разводе Сайрус и Хемсворта, причем с момента свадьбы до расставания не прошло и года. Пара познакомилась в 2009 году, но поженились они только в 2018.

Позже в СМИ стали появляться фотографии, на которых Майли Сайрус целуется с блогершей Кейтлин Картер во время совместного отдыха на итальянском озере Комо.