Жительница Швеции Анна Рослинг Реннлунд создала сайт, на котором можно посмотреть, как живут семьи с разным уровнем дохода по всему миру. На его создание у нее ушло 15 лет.

Реннлунд почти полтора десятка лет собирала открытые данные об уровне жизни людей по всему миру. Разобраться в экономических проблемах ей помогали диаграммы и схемы. Однако сведений о реальной жизни людей у нее не было. В связи с этим она создала сайт Dollar Street.

На портале можно ввести размер месячного дохода и увидеть дома, мебель и предметы гигиены, которые могут себе позволить жители разных стран. Данный сайт Реннлунд создала при помощи целой команды фотографов. Они собрали более 30 тысяч снимков и видео из 264 семей, которые живут в 50 странах мира, написал TJ.

Анна Рослинг Реннлунд, заявила, что людей других культур нередко изображают пугающими или экзотическими. Главной целью портала Dollar Street, по ее словам, является помощь в разрушении данных стереотипов.