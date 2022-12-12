Интересное 12 декабря 2022, 20:23 Разработчики Supercell уберут лутбоксы из игры Brawl Stars Студия Supercell анонсировала исчезновение лутбоксов из Brawl Stars с 12 декабря Axville / Unsplash

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С 12 декабря пользователям игры Brawl Stars станут недоступны лутбоксы, сообщило издание «Игромания». Руководитель проекта Фрэнк Кейенбург добавил, что «случайные награды» заменят конкретными призами.

Кейенбург рассказал, что теперь игроки будут точно знать, какие награды будут их ждать при открытии ящиков. Он уточнил, что после обновления геймеры смогут планировать свои действия, а также ставить перед собой конкретные задачи.

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Руководитель проекта отметил — изменения внесли для того, чтобы сделать игру честной и предсказуемой. По словам Кейенбурга, систему наград назовут Starr Road. Пользователи смогут покупать различные предметы в игре за кредиты — так будет называться новая виртуальная валюта в Brawl Stars.

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Ранее руководитель Xiaomi Group China Redmi Лу Вейбинг предрек скорое исчезновение игровых смартфонов. По его мнению, такими гаджетами перестанут пользоваться уже в следующем году.