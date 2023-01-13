13 января 2023, 15:36
Разработчики ролевой игры RPG Avatar Generations показали геймплейный трейлер
Paramount: пользователи соберут команду из героев сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
Студия Paramount показала геймплейный трейлер ролевой игры Avatar Generations на официальном YouTube-канале проекта. Об этом сообщил Piter.TV.
В видео говорится, что пользователям нужно будет собрать собственную команду из героев мультипликационного сериала «Аватар: Легенда об Аанге». В игре они смогут путешествовать по всему миру, а также вести сражения с ужасными монстрами.
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Среди знакомых персонажей появятся Аанг, Корра, Киоши, Созин и другие. Продукт будет доступен как на Android, так и для держателей системы iOS. Дата релиза пока неизвестна.
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На сайте игры можно пройти предварительную регистрацию, чтобы в дальнейшем получить внутриигровые бонусы.
Ранее стало известно, что актеры главных ролей фильма «Ромео и Джульетта» Оливия Хасси и Леонард Уайтинг подали иск против Paramount. Они обвинили студию в сексуальной эксплуатации.
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