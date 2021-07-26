Разработчики Promobot объявили о создании эмпатии для роботов

В России создали новый программный продукт, который состоит из системы распознавания лиц, речи, из диалоговой системы и системы для демонстрации эмоций роботов. Об этом рассказала «Газета.ru» со ссылкой на пресс-релиз компании Promobot.

Директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев сообщил, что сопереживание собеседнику — очень важный процесс в человеко-машинном взаимодействии. По его словам, отношение устройства к собеседнику означает качество сервиса.

Инженеры компании разработали шесть основных эмоций и интегрировали визуал с системами распознавания. Опираясь на эмоции собеседника, робот будет выбирать стратегию общения. Он может утешить, поддержать или ответить в более живой манере.