Разработчики компании Blizzard рассказали о новых мобильных играх

Игра World of Warcraft для мобильных устройств будет представлена в мае, а первое дополнение для Hearthstone в 2022 году будет анонсировано до 15 марта. Об этом написал «Ридус» со ссылкой на слова разработчиков из Blizzard Entertainment.

Ранее босс Activision Blizzard Бобби Котик сообщал, что в продвинутой разработке находится «множество бесплатных мобильных игр на основе Warcraft». Первая такая игра выйдет в этом году.

Blizzard по-прежнему судится со штатом Калифорния из-за обвинений в сексуальной дискриминации, домогательствах и культуре «студенческого братства» в компании. Выпуск игр Overwatch 2 и Diablo 4 был отложен именно по этой причине.