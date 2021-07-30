Разработчики King’s Bounty II рассказали о требованиях игры для ПК

Разработчик пошаговой стратегии King’s Bounty II, российская студия 1С Entertainment рассказала о требованиях для запуска игры. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

Игра будет доступна для PC, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch. Ее рекомендуется запускать на 64-битной ОС Windows 10, процессоре Intel Core i5-7400 или AMD Ryzen 7 1700X, видеокарте GeForce GTX 1060 или Radeon RX 580 на 6 гигабайт. Также требуется восемь гигабайт оперативной памяти, 20 гигабайт свободного места на SSD и DirectX 11.

«После стольких лет легендарная серия возвращается в новом воплощении», — заявили в компании.

Релиз игры состоится 24 августа.