Разработчик спутников Шиленков заявил, что курский чернозем может быть связан с магнитным полем

Главный разработчик спутников Егор Шиленков рассказал, что отправленные на МКС университетские спутники «ЮЗГУ-55» помогут подтвердить или опровергнуть факт, что Курская магнитная аномалия может быть причиной образования толстого слоя чернозема в этом регионе, написала «Газета.ru».

«Наш курский чернозем может быть связан с магнитным полем — существует такая гипотеза», — отметил разработчик и добавил, что плотность магнитного поля над Курской областью в четыре раза больше, чем над Северным полюсом.

Группировка спутников, отправленных на МКС, будет состоять из восьми аппаратов. Дополнительные два кубсата «ЮЗГУ-55» доставит на МКС другой корабль в июне. Затем космонавт Олег Артемьев запустит их в открытый космос, где они проработают около полутора лет.