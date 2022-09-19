Разработчик официально признал утечку данных новой GTA VI | 360°

Интересное 19 сентября 2022, 23:31 Поделиться Telegram

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Viber Разработчик официально признал утечку данных новой GTA VI Разработчик видеоигр Rockstar официально признал утечку данных новой игры GTA VI YouTube

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Известный американский разработчик компьютерных игр Rockstar Games признала факт утечки материалов по их будущей игре Grand Theft Auto (GTA) VI. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соцсети компании.

В Rockstar подтвердили нападение на сеть разработчиков. В заявлении отмечается, что третья сторона получила доступ к закрытой информации, в том числе к видео геймплея.

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«При этом мы не ожидаем проблем в работе наших игровых сервисов и долгосрочного воздействия на процесс разработки», — утверждают создатели популярной игры.

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До этого в Сети появилось видео из GTA VI. Ролик подтвердил прошлые утечки, согласно которым одним из главных героев сделают женщину. Это еще больше подогрело интерес к продолжению серии.

Кроме того, на некоторых форумах стали появляться сообщения со слитым кодом из новой игры. Предположительно, речь идет о хакере под ником teapotuberhacker. Он потребовал от Rockstar вознаграждение, пригрозив слить весь код тайтла. Ранее сообщалось, что саундтрек для новой GTA может написать культовый рэп-исполнитель Dr.Dre.

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