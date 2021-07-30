Спасение антилопы от гиен, крокодилов и бегемотов запечатлели на видео

Спасение антилопы от стаи гиен, крокодилов и стада бегемотов попало на видеоролик. Об этом сообщило The Daily Mail.

Действия, попавшие на видеоролик, произошли в национальном парке Крюгера, в Южно-Африканской Республике. Автором видео стал рейнджер Дэниел Хитчингс. Он проводил для гостей парка экскурсию и сопровождал их в заповеднике Торнибуш. Мужчина увидел, как стая гиен напала на антилопу и решил снять это на камеру, передала «Газета.ru».

Животное подошло к водопою и столкнулось со стаей гиен. Антилопа ударила копытом одну из гиен, убила ее и бросилась в воду. Часть гиен бросились за ней, однако не смогли догнать. В итоге в воде антилопа столкнулась с полчищем крокодилов, а после с группой бегемотов. Животному удалось благополучно добраться до берега и спастись от диких животных. Антилопа скрылась в кустарнике.

«Иногда удача на вашей стороне, а иногда — нет. Это был день этой антилопы», — прокомментировал автор видеоролика Хитчингс.