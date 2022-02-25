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    25 февраля 2022, 23:23

    Разделительные полосы сделают на дорогах Ямала

    Арина Бобкова

    На Ямале проводят модернизацию дорог. Власти планируют нанести на них разделительные полосы. Таким образом получится снизить количество лобовых столкновений. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

    Ранее благодаря реконструкции дорог смертность в регионе снизилась на 42%. Эту информацию озвучили в ходе заседания окружной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

    «Будем делать дороги с разделительными полосами, чтобы исключить лобовое столкновение. Первая появится между Пурпе и Губкинским. Есть подобные планы в Новом Уренгое», — заявил политик.