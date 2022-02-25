Разделительные полосы сделают на дорогах Ямала

На Ямале проводят модернизацию дорог. Власти планируют нанести на них разделительные полосы. Таким образом получится снизить количество лобовых столкновений. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

Ранее благодаря реконструкции дорог смертность в регионе снизилась на 42%. Эту информацию озвучили в ходе заседания окружной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

«Будем делать дороги с разделительными полосами, чтобы исключить лобовое столкновение. Первая появится между Пурпе и Губкинским. Есть подобные планы в Новом Уренгое», — заявил политик.