Интересное 14 декабря 2022, 15:24 Раздел с играми появился на сайте «Вечерней Москвы»

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На портале vm.ru появился раздел с онлайн-играми. На сайте можно найти как примитивные головоломки, так и полноценные стратегии, передала «Вечерняя Москва».

Игры можно открыть как на мобильном устройстве, так и на компьютере. При этом нет необходимости скачивать игры перед их запуском. На сайте представлен широкий выбор игр. Их количество насчитывает порядка 14 тысяч штук. Содействие в запуске проекта оказал партнер сайта — компания «Яндекс».

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«В преддверии Нового года мы запустили на сайте развлекательный раздел, чтобы наши читатели могли не только узнать о происходящих в Москве и мире событиях, но и немного отвлечься от рутины и отдохнуть», — рассказала заместитель генерального директора АО «Редакция газеты „Вечерняя Москва“ Екатерина Бурмистрова.

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