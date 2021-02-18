Растолстевшие из-за человеческой пищи чайки перестали летать в Бахрейне

Чайки в Бахрейне перестали летать из-за ожирения. Они пристрастились к человеческой пище и больше не хотят ловить себе еду самостоятельно.

Чайки объедаются местным блюдом махбу из острой курицы и риса. Оно готовится в масле, рассказал Independent.

Толстые чайки, шатающиеся по улицам, «портят репутацию респектабельных районов», заявил глава технического комитета северного муниципального совета Бахрейна Абдулла Аль Кубайси. Он также призвал принять меры против неправильной утилизации продуктов.

«Чайки больше не летают, потому что слишком много весят. Мы видим, как они ходят по земле — как будто только что вышли с работы и пришли домой на обед. Мы видим, как они питаются остатками еды, например, махбу и другими традиционными блюдами. Все, что осталось сделать, — дать им кувшин сока и десерт», — заявил чиновник.

Уже шесть лет назад ученые из Ливерпульского университета сообщали, что из-за лишнего веса у птиц могут развиться проблемы со здоровьем.