Растолстевшего варана заставили бегать в зоопарке Калининграда. Видео

Пятилетний капский варан Фаня растолстел, и сотрудники Калининградского зоопарка решили заставить его похудеть. Поскольку заставить рептилию отжиматься не представляется возможным, они устроили ему пробежки.

В соцсетях сотрудники зоопарка сообщили, что проблемы с весом у Фани начались давно, еще у прежнего владельца, который передал его учреждению. Виной тому, скорее всего, стал неправильный рацион. Средняя продолжительность жизни варанов — 15 лет. Ему еще жить и жить, желательно стройным и здоровым.

Кормят Фаню два-три раза в неделю, и за каждым кусочком ему приходится пробежаться несколько кругов.

Подписчики приняли близко к сердцу проблемы варана.

«Это я после новогодних праздников», — написали многие из них. Один из комментаторов предложил запатентовать новую программу похудения у герпетологов.

«И группы набирать», — согласились сотрудники зоопарка.