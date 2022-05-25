25 мая 2022, 23:15
Дачникам рассказали о растениях, которые могут расплодиться на весь огород
Некоторые растения требуют особо внимательной слежки, так как способны заполонить собой весь сад. utro.ru перечислило список этих растений.
Малина склонна стремительно разрастаться, из-за чего следить за этим растением стоит очень внимательно. Необходимо удалять все нежелательные побеги, чтобы предотвратить распространение этого куста.
Подобными свойствами обладает и хрен. Из полезного корня он может превратиться в сорняк, который будет выселять другие растения.
Любит разрастаться также щавель. Он способен не только быстро разрастаться, но и иссушать почву, забирая из нее всю жидкость.