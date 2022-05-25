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    25 мая 2022, 23:15

    Дачникам рассказали о растениях, которые могут расплодиться на весь огород

    Арина Бобкова

    Некоторые растения требуют особо внимательной слежки, так как способны заполонить собой весь сад. utro.ru перечислило список этих растений.

    Малина склонна стремительно разрастаться, из-за чего следить за этим растением стоит очень внимательно. Необходимо удалять все нежелательные побеги, чтобы предотвратить распространение этого куста.

    Подобными свойствами обладает и хрен. Из полезного корня он может превратиться в сорняк, который будет выселять другие растения.

    Любит разрастаться также щавель. Он способен не только быстро разрастаться, но и иссушать почву, забирая из нее всю жидкость.