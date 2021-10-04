Раскрыта польза макарон и картофеля

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что употреблять в пищу макароны и картофель каждый день нежелательно, однако если их правильно приготовить, то от этих продуктов можно извлечь пользу для организма. Об этом написало ИА Nation News.

«Картофель привносит в организм большое количество простых углеводов и может способствовать набору массы тела, особенно в жаренном виде или в пюре с добавлением сливок и масла. Я к картофелю отношусь с уважением — он нужен в рационе любого человека, только надо понимать, как его готовить и употреблять», — подчеркнула специалист.

Она отметила, что в составе этого овоща кроме углеводов имеется множество минеральных веществ. Молодой картофель также содержит клетчатку и витамин С.

«Для людей, которые имеют тенденцию к набору массы тела, картофель может быть в рационе один-два раза в неделю. Нужно отваривать в мундире, предварительно промыв. Есть его всем следует только в сочетании с овощными гарнирами и салатами, а не с мясом, рыбой или птицей. Тогда мы сможем получить всю гамму полезных веществ», — пояснила она.

Что касается макарон, тут важно из какого сырья они изготовлены. Макаронные изделия из цельнозерновой муки являются вполне здоровым продуктом. Их можно есть несколько раз в неделю с овощными гарнирами и зеленью, или в супе, заключила диетолог.