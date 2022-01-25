Раскрыта личность знаменитого блогера-антипрививочника Амантонио. Он получил известность в среде противников вакцинации задолго до наступления пандемии, набрав сотни тысяч подписчиков. Исследователи выяснили, кто может скрываться под этим ником.

В 2022 году группа исследователей на основании анализов открытых текстов пришли к выводу, что за ником скрывается проживающий в Израиле уроженец Украины Анатолий Улановский. Ему около 40 лет, он имеет техническое и бизнес-образование, работал инженером-схемотехником в Сан-Диего, США. В середине 2010-х годов Улановский вернулся в Израиль.

Супругу Улановского зовут Рузана Маленкович. Она родилась в России и получила образование в израильском Университете Технион. В США женщина пыталась получить медицинскую лицензию, но смогла это сделать только после возвращения в Израиль.

Первая запись в блоге ЖЖ Амантонио опубликовал в 2014 году. В дальнейшем он продолжил развиваться на ниве философских рассуждений, разбавляя их конспирологическими расследованиям. Например, он писал, что физик Стивен Хокинг умер в 1980 году, после чего его подменили другим человеком.

К июню 2017 года Амантонио превратился в активного противника вакцинации. Тогда вышел первый из длинной серии постов, «разоблачающих» прививки. Эта тема привлекла читателей, тексты блогера расходились десятками тысяч репостов в соцсетях. В результате в феврале 2020 года в издательстве «АСТ» вышла книга «Прививать или не прививать? или Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации». На ее обложке указан псевдоним автора — Амантонио. По подсчетам авторов расследования, книга блогеров-антипрививочников принесла им не менее 60 тысяч долларов.