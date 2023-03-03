Интересное 03 марта 2023, 05:08 Раскрыт пикантный способ улучшить отношения в паре Сексолог Купер: рассказы о прошлой интимной жизни могут улучшить отношения Pxhere

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Улучшить отношения в паре могут помочь истории о прошлой интимной жизни. В этом уверена сексолог Несс Купер. Она объяснила возбуждающий эффект от таких рассказов изданию Metro.

«Некоторые люди, которым нравится слушать об эротическом прошлом своих партнеров, могут испытывать форму комперсии — они чувствуют себя счастливыми и даже возбуждаются, зная, что у их партнера был положительный сексуальный опыт в предыдущих отношениях», — объяснила сексолог.

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По ее словам, это явление достаточно распространено. Комперсию Купер назвала пикантным способом улучшить отношения. Однако, это происходит при условии, если прошлый опыт интимной жизни и радость от него переносят в настоящее.

Как объяснила сексолог, человеку может быть интересно узнать больше о сексуальных симпатиях и антипатиях партнера. Для него это является способом выяснить больше о близком человеке. Кроме того, с помощью таких историй можно разнообразить сексуальную жизнь, ведь понятно, что нравилось партнеру. По словам Купер, потенциальные партнеры считают более привлекательными тех людей, у которых имеется за плечами богатый сексуальный опыт.

«Все мы знаем, что несколько сексуальных партнеров и мысли о сексе с участием других — это нормально», — заявила сексолог.

Она также призвала не стыдиться, если подобные рассказы возбуждают.