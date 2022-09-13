Раскопки на территории будущей церкви Бориса и Глеба в Петербурге начнутся в ноябре | 360°

Интересное 13 сентября 2022, 17:07 Поделиться Telegram

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Viber Раскопки на территории будущей церкви Бориса и Глеба в Петербурге начнутся в ноябре

Читать 360tv в

Археологические раскопки на месте будущей церкви Бориса и Глеба на Синопской набережной в Санкт-Петербурге начнутся уже в ноябре. Такой информацией поделились в Фонде содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

«На сегодняшний день закончились разведочные работы. Раскопки начнутся примерно через месяц, максимум 1,5, то есть уже в начале ноября», — отметили в ведомстве.

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Специалисты планируют воссоздать здание храма. При этом в работе будут задействованы лишь 30% территории, которую изначально занимало здание до разрушения в 1975 году.

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