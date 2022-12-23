Интересное 23 декабря 2022, 10:53 Раритетный пароход обнаружили на дне Байкала

Читать 360tv в

На дне озера Байкал иркутские аквалангисты обнаружили раритетно судно, которому 90 лет. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным сайта «Ридус», редкую находку обнаружили аквалангисты при обследовании дна Байкала. Выяснилось, что судно до 1964 года использовали для расчистки русла реки Селенга, после чего по неизвестным причинам списали.

Реклама

Аквалангисты в сохранившемся судне обнаружили каюту на восемь коек и красные туфли.

Реклама