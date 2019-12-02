  • Раритетная пожарная машина стала местом для детских игр

    02 декабря 2019, 14:04

    Ирина Нагайникова

    В рабочем поселке Варгаши Курганской области нашли необычное применение старой канадской пожарной машине. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Варгашинского завода противопожарного и специального оборудования (ППСО).

    Автомобиль ранее принадлежал пожарной части в другом регионе. Когда завод ППСО поставлял туда новую технику, «старушка» переехала на предприятие. Долгое время ей не могли найти применение, и в итоге решили сделать… детскую горку.

    Как отметили в пресс-службе предприятия, после зимы автомобиль так и останется в поселке.

    «Мы решили, что на лето будем убирать этот съезд, можно будет просто лазить по ней, в кабине посидеть», — рассказала Ирина Борисова, пресс-секретарь Варгашинского завода ППСО.