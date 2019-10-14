Postal 4: No Regerts появится в раннем доступе в Steam

Героев игры, Чувака и его собаку Чампа, ограбили в вымышленном приграничном городе Аризоны Эденсин. Игрокам за пять дней следует достать денег себе на существование. Игра преподносится как «сатирический и возмутительный комедийный шутер» от первого лица с открытым миром.

По словам разработчиков, ранний доступ был предусмотрен для того, чтобы игроки имели возможность помочь им усовершенствовать игру. Она является продолжением скорее Postal 2 (также известная как «Худшая игра в мире»), а не Postal 3, события которой не учитываются в новой игре. О дате выхода полной версии пока не сообщается.

Игру можно будет купить в Steam с 10% скидкой (391 рубль). С 22 октября игра будет стоить 425 рублей.

Ранее стало известно, что платформа Steam запустила распродажу игр с ЛГБТ-тематикой. Это было приурочено к Национальному дню каминг-аута.