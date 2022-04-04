Работы по реконструкции стадиона «Москвич» подошли к концу

Реконструкция стадиона «Москвич» в районе Текстильщики на юго-востоке Москвы почти завершена. Такой информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщило ИА НСН.

«В районе Текстильщики завершились основные работы по реконструкции стадиона „Москвич“. По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзор выдал заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации», — отметил политик.

Политик подчеркнул, что на данный момент оформляют документы, а также завершают последние приготовления перед вводом стадиона в эксплуатацию. Над трибунами появился зеркальный навес. Кроме того, строители возвели ночную подсветку. Неподалеку от него в ближайшее время появится парковка на 166 автомобилей.