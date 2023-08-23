Интересное 23 августа 2023, 12:43 Работы по подъему советской летающей лодки из озера Майорыч начались в Магаданской области

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В Магаданской области специалисты приступили к подъему из озера Майорыч первой советской летающей лодки производства МБР-2. Об этом сообщил ОТР.

Трудности заключаются в том, что отдельные фрагменты увязли глубоко в иле.

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«Мы уперлись в то, что мы вытащили лодку, а она никуда не плывет. То есть, 20 сантиметров воды. Мотор не может плыть. И есть желание вернуться и доискать эти приборы», — сообщил руководитель экспедиции Богдан Булычев.

Поисковикам уже удалось поднять крылья и детали фюзеляжа самолета.