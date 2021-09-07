Работодатели рассказали, какие профессии являются наименее востребованными

Специалисты HeadHunter провели опрос, в ходе которого выяснили, в каких профессиях сейчас меньше всего заинтересованы работодатели. Об этом сообщили «Известия».

Меньше всего компании нуждаются в выпускниках спортивных (0 %), художественных (3%), естественно-научных (5%), педагогических (6%), аграрных (7%) и медицинских/фармацевтических (8%) направлений.

При этом наиболее востребованными стали технические специалисты. В них заинтересовано 56% работодателей. Также многие интересуются выпускниками социально-экономических (31%) и строительных (20%) факультетов.

15% работодателей ищут выпускников юридических специальностей. В специалистах транспортной сферы заинтересованы 14%, а в гуманитариях -- 13%.

Генеральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов заявил, что востребованность в технических специалистах объясняется тем, что большинство производственных процессов сейчас автоматизируются. При этом новые технологии возникают быстрее, чем обучают специалистов.