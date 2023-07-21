Интересное 21 июля 2023, 16:44 «Работа.ру»: россияне признались, что не развиваются карьерно из-за страха изменений

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Аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование, в рамках которого узнали, что мешает россиянам карьерно развиваться. Об этом сообщает RT.

Среди самых популярных проблем россияне выделили страх изменений. За такой вариант проголосовали 54% респондентов. Еще 40% человек отметили, что им мешают двигаться по карьерной лестнице возрастные ограничения. Третье место занял вариант про неготовность брать дополнительную ответственность. Так ответили 30% человек, написало «Агентство Бизнес Новостей».