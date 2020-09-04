04 сентября 2020, 17:05
Работа для того, кто будет спать за 100 тысяч рублей, появилась в Сети
Работа для того, кто будет спать за 100 тысяч рублей, появилась в Сети. Ее разместила компания Wakefit, которая занимается разработкой продуктов для сна, пишет портал «Ридус».
Такие сотрудники каждый день должны спать около девяти часов в сутки в течение 100 дней подряд. Главным требованием к соискателю является его способность заснуть в любом месте и в какое угодно время, информирует РИА ФАН.
Важно, чтобы кандидат не тратил много времени на социальные сети и мог не слышать будильник, а также игнорировать уведомления гаджетов в ночное время суток.