Работа для того, кто будет спать за 100 тысяч рублей, появилась в Сети

Такие сотрудники каждый день должны спать около девяти часов в сутки в течение 100 дней подряд. Главным требованием к соискателю является его способность заснуть в любом месте и в какое угодно время, информирует РИА ФАН.

Важно, чтобы кандидат не тратил много времени на социальные сети и мог не слышать будильник, а также игнорировать уведомления гаджетов в ночное время суток.