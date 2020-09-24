Рабочий перенес девочку на руках через горячий асфальт в Красноярске

Уточняется, что школьница шла по улице, на которой велись дорожные работы. Увидев спецтехнику, девочка остановилась перед раскаленным асфальтом. Один из рабочих помог перебраться ей на другую сторону дороги.

Мужчина окликнул ребенка, после чего подошел и взял на руки. Спаситель перенес школьницу, после чего вернулся к своей работе.