Интересное 21 декабря 2023, 14:38 Путин заявил о желании прокатиться по трассе М-12 Путин признался, что хочет сам прокатиться по трассе М-12

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Президент России Владимир Путин сообщил, что сам рассчитывает прокатиться по автодороге М-12. Его слова привела пресс-служба Кремля.

«Надеюсь, что удастся проехать по этой дороге. Это особое ощущение, если ехать по такой трассе. Хочу пожелать всем водителям получить удовольствие от этого маршрута», — сказал Путин.

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В четверг глава государства принял участие в торжественном запуске трассы М-12 от Москвы до Казани. Он отметил, что сроки строительства стали хорошим примером реализации столь масштабного инфраструктурного проекта.

Также Путин отмечал, что по итогам года в стране построят до 31 тысячи километра дорог различного уровня, в том числе и местного значения. Президент назвал принципиальным стратегическим вопросом наличие надежных транспортных артерий в стране.

Протяженность трассы М-12 от российской столицы от Казани составила 810 километров, время поездки между городами сократится с 12 до 6,5 часа.