Интересное 19 июля 2023, 20:21 Путин вспомнил, как в молодости работал грузчиком Президент Путин признался, как ему не понравилось работать грузчиком в студенческие годы kremlin.ru

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Президент России Владимир Путин признался, что в студенческие годы ему приходилось работать грузчиком на железнодорожной станции. Своими воспоминаниями глава государства поделился на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Одним из участников заседания был победитель конкурса управленцев «Лидеры России», доброволец спецоперации Илья Штокман. Он рассказал, как после университета в 1998 году за границей начинал свой профессиональный путь с работы грузчиком на пекарне, а в итоге смог стать руководителем проектов крупной IT-компании.

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«Я, когда был студентом, подрабатывал, мешки грузил на железнодорожной станции, но мне это занятие не очень понравилось», — сказал Путин.

Ранее президент России рассказал, в чем заключается секрет счастья. По словам Путина, «счастье — это когда человек живет тем делом, которому посвятил жизнь».