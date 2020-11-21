Путин стал звездой TikTok. Пользователи запустили новый «армейский» челлендж

В социальной сети появился новый тренд, главным героем которого стал Владимир Путин. Пользователи монтируют видео с участием президента России.

«Ну и кто это там идет?» — спрашивают молодые люди на видео, выдавая на экран кадры из внутренних помещений Кремля.

Когда герои роликов видят Владимира Путина, они быстро застегивают одежду на все пуговицы или до конца молнии, делают серьезное выражение лица и прикладывают руку к голове в воинском приветствии.

Самым популярным видео для создания роликов в TikTok стали кадры, на которых президент России выходит из одного из залов Кремля. Но пользователи также используют другие съемки с Путиным. Например, где президент держит в руках щенка.

Тренд пришелся по душе не только россиянам, но и пользователям социальной сети из других стран.

TikTok стал самым популярным приложением по итогам третьего квартала 2020 года. Его скачали больше пользователей, чем Instagram или Facebook.